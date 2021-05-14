В диги-регистратуре предлагают выбрать вакцину вслепую. Ошибку обещают исправить

13 мая у всех людей старше 40 лет появилась возможность забронировать время на вакцинацию от COVID-19, и так как AstraZeneca больше не используется для вакцинации людей младше 50 лет (вскоре от использования этой вакцины, скорее всего, и вовсе откажутся), то в диги-регистратуре предлагались на выбор вакцины Pfizer, Moderna и Janssen.

Также был третий вариант, где было написано просто "Вакцинация от COVID-19" без названия вакцины, то есть пользователям предлагали сделать выбор вслепую.

Проблема же состояла в том, что система предлагала свободное время для вакцинации только для этого четвертого варианта с "русской рулеткой". Части счастливчиков хотя бы после подтверждения брони система показала, какую вакцину им введут, но для большинства зарегистрировавшихся это так и осталось тайной.

Представитель рабочей группы по вакцинации Геа Отса подтвердила Delfi, что при выборе этого варианта людям действительно предлагаются все три вакцины.

По ее словам, время и данные по вакцинации в диги-регистратуру загружают оказывающие медицинские услуги учреждения, и в нескольких случаях действительно так получалось, что при введении данных возникала ошибка, и при поиске по определенной вакцине не показывались результаты.

Она добавила, что если оставить графу выбора вакцины пустой, то будет показано свободное время для вакцинации, а после подтверждения бронирования будет видно, какую вакцину предлагают.

Отса пообещала, что эти проблемы будут устранены.

Забронировать время на вакцинацию можно на сайте digilugu.ee.