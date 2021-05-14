ЧП и криминал
14.05.2021, 10:42

За езду по Пирита теэ со скоростью 227 км/ч водителю Mercedes придется провести месяц в арестном доме

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PPA
Полиция задержала в Таллинне водителя Mercedes, который гнал по Пирита теэ на чрезвычайно высокой скорости.

Вчера ночью, 13 мая, полиция поймала мчавшегося по Пирита теэ на безумной скорости водителя, максимальная скорость которого составляла 227 км/ч. После сегодняшнего заседания суда мужчина был доставлен в центр задержания, где он останется на ближайшие 30 дней. Помимо этого, на ближайший год он станет пешеходом.

В четверг около двух часов ночи патруль погранохраны поймал на Пирита теэ в Таллинне, где максимальная разрешенная скорость составляет 50км/ч водителя, скорость автомобиля которого составляла 227 км/ч. Управлявший автомобилем 32-летний мужчина был трезв, с ним в автомобиле находилось еще четыре человека. Мужчина был задержан на месте происшествия и его доставили подумать о своем поступке в центр задержания.

На состоявшемся сегодня утром заседании суда мужчине было вынесено максимально возможное наказание — 30 суток ареста. Также, он был лишен водительских прав на один год.

Руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Вармо Рейн сказал, что на его памяти в Таллинне еще не было поймано водителей, которые гнали бы на такой большой скорости. К счастью до того, как могло случился что-то очень трагичное, мужчина встретил на своем пути стражей порядка. Мало того, что он подверг серьезной опасности свою жизнь, он поставил на кон жизни еще четырех пассажиров, находившихся в машине. На такой большой скорости водитель не в состоянии вовремя отреагировать на неожиданное препятствие, и если бы случилось столкновение с кем-либо или с чем-либо, мы говорили бы сегодня о гибели пяти молодых людей.

Полиция советует участникам движения сообщать о гонщиках на дорогах в Центр тревоги по номеру 112. В таком случае стражи порядка смогут оперативно вмешаться и, возможно, спасти кому-либо жизнь.

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