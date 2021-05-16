В Эстонии катастрофически не хватает кислородных аппаратов для дома. 81-летней женщине помогли только соцсети
Издание приводит в пример, как переболевшую коронавирусом 81-летнюю женщину выписали домой, но у нее начались проблемы с дыханием. Близкие стали искать дыхательный аппарат, но не нашли ни одного свободного. Очереди на их получение очень длинные, а заказать у поставщика просто невозможно.
Сама женщина говорила, что у нее все нормально, но близкие видели, что это не так. При помощи пульсоксиметра они измерили содержание кислорода в крови и были шокированы. ”Сначала показатель колебался в районе 80, но самое низкое, что мы видели, это 77! Мы позвонили семейному, которые велел сразу же вызвать скорую”, — рассказала внучка женщины Кармен-Меэлике.
Так бабушка снова оказалась в больнице.
В обычных условиях кислородный аппарат можно взять в аренду или купить в нескольких фирмах. Но сейчас это очень ходовой товар, поскольку многим переболевшим коронавирусам людям дома необходимо продолжать лечение кислородом.
Семья обратилась за помощью в Facebook. Пост Кармен-Меэлике расшерили тысячи раз, и в итоге аппарат нашелся. Его дала в аренду женщина из Выру, которая предлагает услуги по сестринскому уходу. Кармен-Меэлике говорит, что больницы могли бы сотрудничать с подобными предприятиями, чтобы информация о них доходила до пациентов.
Поскольку аппарат был получен, бабушка смогла вернуться домой.
По словам владельца и директора фирмы HansaMedical, продающей и арендующей кислородные концентраторы, Сийри Вылу-Тиганик, дефицит действительно очень большой. Очереди на аренду очень длинные и аппараты освобождаются не так быстро, как хотелось бы, поскольку многие пациенты нуждаются в лечении в течение нескольких месяцев или даже лет.
По словам Вылу-Тиганик, это проблема не только Эстонии. ”Мы, конечно, заказываем новые аппараты, но производители на неопределенный срок отодвинули выполнение заказов”, — сказала она.
”Спрос вырос в самом начале пандемии, затем немного снизился и нам удалось получить новые аппараты. Их сразу же раскупили, в том числе частные лица, и сейчас они опять закончились”, — добавила Вылу-Тиганик.
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