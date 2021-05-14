За сутки в Эстонии выявлено 279 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 116 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 88 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 70, в Тартумаа — 26, в Пярнумаа — 19, в Валгамаа — 13 и в Вильяндимаа — девять новых случаев заражения. В Йыгевамаа прибавилось семь, в Ярвамаа и на Сааремаа — по три, в Ляэнемаа, Пылвамаа, Рапламаа, Вырумаа и Ляэне-Вирумаа — по два новых положиетльных результата теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У троих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 327,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,1%.

За сутки в больницах открыли 23 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 237 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 166 человек (70%).

За сутки ввели 12 948 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 391 119 людям, курс вакцинации завершен у 175 806 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 64%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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