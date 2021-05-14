За сутки в Эстонии выявлено 279 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 116 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 88 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 70, в Тартумаа — 26, в Пярнумаа — 19, в Валгамаа — 13 и в Вильяндимаа — девять новых случаев заражения. В Йыгевамаа прибавилось семь, в Ярвамаа и на Сааремаа — по три, в Ляэнемаа, Пылвамаа, Рапламаа, Вырумаа и Ляэне-Вирумаа — по два новых положиетльных результата теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У троих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 327,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,1%.

По состоянию на утро 14 мая в больницах находится 237 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 32 пациента, из которых на управляемом дыхании 19 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 23. Домой выписали 21 человека, восемь человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 166 человек (70%).

За сутки умерло пять зараженных коронавирусом — 61-летняя женщина, 71-летняя женщина, 75-летняя женщина, 79-летний мужчина и 87-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 217 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 465 историй болезни COVID-19 с 7 189 пациентами.

По состоянию на 14 мая выздоровело 118 008 человек. Из них история болезни 77 297 человек (65,5%) завершена, у 40 711 человек (34,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.