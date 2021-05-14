Пьяный мужчина упал с велосипеда и умер

В 9.12 около Рявала пуйестеэ, 6 в Таллинне упала 26-летняя женщина на электросамокате. Ее доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 9.20 произошло ДТП в Нарве на улице Линда, где 67-летний мужчина на Renault Trafic сдал назад и наехал на пешехода, 72-летнюю женщину. Пешехода отвезли в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 10.51 в Таллинне у дома по адресу Тёэкоя, 3 на парковке 51-летняя женщина на BMW X1 врезалась в стену. Ее доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 11.49 произошло ДТП в поселке Хяэдемеэсте в Пярнумаа, где 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением велосипедом и упал. Мужчина скончался на месте.

В 15.03на улице Хобуяама в Таллинне 44-летняя женщина упала с велосипеда. Ее доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 16.03 на перекрестке улиц Мустамяэ и Таммсааре 21-летний мужчина упал с электросамоката. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17.08 на улице Ляэне в Вильянди 60-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом Kymco и упал. Водителя доставили в Вильяндискую больницу.

В 17.31 около Ыйсмяэ теэ, 103 в Таллинне 36-летний водитель автобуса Scania K270 начал отъезжать от остановки и в автобусе упала 82-летняя пассажирка. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19.03 произошло ДТП у Ляэнемере теэ, 74, где 37-летняя женщина на Honda Civic поворачивала налево и столкнулась с электросамокатом Kaabo, которым управлял 29-летний мужчина. В итоге в Ида-Таллиннскую центральную больницу доставили 19-летнюю пассажирку самоката.

В 19.45 на Нийне теэ 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением электрсоамоката и упал. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 22.29 у Меривялья теэ, 24 15-летняя велосипедистка столкнулась с выезжающей с парковке машиной Toyota Corolla. Личность водителя машины неизвестна, водитель скрылся с места происшествия. В Таллиннскую детскую больницу доставили 11-летнего мальчика, который сидел на багажнике велосипеда.