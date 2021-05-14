В Иране нашли обезглавленным гомосексуала. Родственники угрожали ему смертью

Партнер Монфареза в беседе с Би-би-си заявил, что его могли убить мужчины из его же семьи.

Персидской службе Би-би-си удалось получить фотографии места захоронения Монфареза, однако представители властей не комментировали информацию о его смерти. О ней сообщила сеть иранских ЛГБТ-активистов 6Rang.

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Знакомые убитого говорят, что причиной могла быть его сексуальная ориентация.

"Модный и веселый молодой человек"

В последний раз Алиреза выходил на связь с матерью 4 мая. Как сообщает 6Rang, в среду его матери позвонили мужчины, чтобы сказать, где найти тело ее сына. На следующий день тело нашли под пальмой в деревне неподалеку от города.

Партнер Монфареда Агил Абьят рассказал Би-би-си, что он приехал в Ахваз, чтобы навестить мать, забрать билет об освобождении от службы в армии и продать свой мобильный телефон.

ЛГБТ-защитники из 6Rang пишут, что Монфаред получил освобождение, признавшись, что он гей. Иранские законы это позволяют, однако поступившие таким образом получают билет с указанием причины освобождения, то есть их сексуальной ориентации.

Через несколько дней Монфаред должен был встретиться в Турции с Абьятом, предположительно, чтобы попросить убежища в Европе, но в Турции он так и не появился.

Персидской службе Би-би-си удалось прослушать старые аудиозаписи, на которых молодой человек говорит о трудностях жизни гея в Иране и об угрозах смерти, которые получал от родственников.

Одна из подруг убитого, поговорившая с Персидской службой, называет его "модным и веселым молодым человеком, который очень хотел когда-нибудь прославиться".

Подруга Алирезы говорит, что знала о его сексуальной ориентации и о том, что семья оказывала на него давление из-за внешнего вида и из-за имиджа в соцсетях.