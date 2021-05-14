За рубежом
14.05.2021, 09:00

Группа хакеров из Эстонии, Литвы и России признала себя виновной в кибератаках на США

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Häkker
Häkker
Foto: Argo Ingver
Согласно отчёту Министерства юстиции США, четыре гражданина Восточной Европы признали себя виновными в сговоре с целью участия в коррумпированной и находящейся под влиянием рэкетиров организации (РИКО). В период с 2008 по 2015 годы они предоставляли услугу так называемого ”пуленепробиваемого хостинга”, который использовался киберпреступниками для распространения вредоносных программ и совершения атак на финансовые учреждения и организации, находящиеся в разных частях Соединённых Штатов Америки.

Согласно судебным документам, основателями и членами преступной организации были 34-летние россияне Александр Гричишкин и Андрей Скворцов (по данным эстонской полиции проживающие в нашей стране - RusDelfi), 33-летний Александр Скородумов из Литвы и 30-летний гражданин Эстонии Павел Стасси.

Группа арендовала IP-адреса, серверы и домены для клиентов-киберпреступников, которые затем использовали эту инфраструктуру для распространения вредоносных программ, необходимых для получения доступа к компьютерам жертв, формирования ботнетов и кражи банковских учётных данных с целью последующего мошенничества.

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