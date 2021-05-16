ФОТО И ВИДЕО | “Пускай у людей все встанет на место в их головах”. Таллиннский художник посвятил свой арт-проект членам EKRE

”То есть, он [Март Хельме] вроде бы любит русских, но если посмотреть повнимательней, то эстонцы бывает называют русских ”сибуль”, что в переводе означает лук. Откуда это пошло? Потому что у православных церквей купола в виде лука. Это не я придумал, это мне рассказали мои знакомые, друзья эстонцы”, — говорит Андрей.

”Я думаю, что недолго осталось до того времени, когда он пойдёт защищать и их. До этого как-то он относился к ним с таким предубеждением”, — рассуждает художник. На обратной стороне кирпича изображены купола православной церкви.

”Это такой человек двуличный, я бы даже сказал, ”триличный”. Он меняет маски как хочет и жонглирует ими. То есть, для одой публики он говорит одно, а потом едет в Ида-Вирумаа и говорит совершенно другое”, — делится своими наблюдениями Ермаков. На кирпиче, посвященном Марту Хельме, изображен флаг ЛГБТ .

Ермаков говорит, что не мог обойти стороной одного из самых известных в русскоязычной среде политиков из EKRE Марта Хельме .

”Это не только комментарии из интернета. Это моё видение, то как я это прочувствовал, — продолжает он. — Взьмём, например, Керт Кинго . Она будет точно баллотироваться на выборах, с неё всё это и началось. Писали, что она попалась на вранье. Как можно за такого человека в голосовать, который на посту министра врёт народу. В общем и понеслось”.

”Я стал изучать их биографию, их высказывания и из этого родился этот проект”, — поясняет Ермаков, который переносит на кирпичи призывы и лозунги общественности в стиле граффити.

Андрей говорит, что своим проектом хочет обратить внимание на то, какую идеологию преследую члены партии EKRE. ”Не нужно голосовать на основании статей в интернете, просто возьмите и копните поглубже, и вы узнаете что из себя на самом деле представляют конкретные люди, — рассказывает он.

По словам Андрея, к созданию этого проекта его побудила партия EKRE. ”В последнее время в русскоязычной среде они стали завоёвывать большую популярность, зашли в Ида-Вирумаа со своими лозунгами. И мне показалось, что это довольно странно, когда националистическая партия заходит к русскоязычному избирателю”, — рассказывает Таллиннский художник, который уверен, что активность EKRE — популизм перед предстоящими выборами.

Андрей берет другой кирпич, на котором написано имя Яака Валге. ”Сам по себе он мужчина интеллигентный, он историк. Каждый историю пишет на свой лад. Он берёт какие-то определённые исторические события, пишет на эту тему книгу и выпускает. У людей создаётся однобокое впечатление о каких-то событиях, которые происходили в прошлом. Ну конкретно, он пишет про коммунизм, становление Эстонской Республики и т.д.”, — говорит Ермаков, который признается, что книги Волге все же не читал.

”Мне во-первых не интересно, во-вторых не было времени это всё изучать, — поясняет он. — Но, он [Валге] не изучает вторую сторону, сторону коммунистов. Он как повар — берёт рецепт, добавляет туда свои ингредиенты, получается исторический суп, который потом потребляют люди. Может, неокрепшие умы поддаются такому влиянию. Ничего против него не имею, интеллигентный мужчина, но есть вопросы по тому, что он пишет”.

На кирпиче с именем Хенна Пыллуааса изображен перечеркнутый флаг России. По словам Ермакова, этим он показывает, что Пыллуаасу запрещён въезд в Российскую Федерацию. ”Ну как русский человек может голосовать за русофоба, это нонсенс”, — уверен Ермаков.

Ермаков не обошел стороной и Урмаса Рейтельманна, который назвал местных русских тиблами. ”Я думаю, что он сам свинья с такими высказываниями”, — резко заявляет Ермаков, который призывает обращать внимание на то, что говорят депутаты Рийгикогу и делать из этого свои выводы.

”На каждом кирпиче я изобразил эстонский флаг. Тем не менее каждый из этих членов Рийгикогу — в той или иной степени — защищают независимость Эстонии. Своими методами, своими словами”, — отмечает Ермаков.

Ермаков заверяет, что за создание этого пропета ему никто из других партий не платит и он не состоит не в одной из них: ”Никто никогда не выходил ко мне с этим предложением, никто не заявлял о готовности купить это всё, ничего не было, ничего”.

Ермаков называет себя свободным художником. На данный момент нигде не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком. Как он сам выражается, ”пользуется благами нашего государства”.

”Пускай у людей все встанет на место в их головах. Например, госпожа Оленина вошла во фракцию EKRE в Нарве, будучи организатором праздника 9 мая. Она теперь, мягко говоря, состоит в EKRE. Ей тогда надо скооперироваться с Сиймом (Похлаком — прим.) организатором факельного шествия. Я думаю, это будет отличный тандем”, — уверен Ермаков, который добавляет, что его своим проектом не наносит ущерб городскому облику.

”Можно сказать, что это экологический проект. Потому что эти кирпичи я собрал на свалке, тем самым немного очистил наш город”, — говорит он.

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