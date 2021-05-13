ФОТО | Рухнувшие провода высоковольтной ЛЭП подожгли гектар леса. Могло быть гораздо хуже

По словам руководителя спасательных работ Рейнара Иванова, у линии электропередачи (ЛЭП) разрушились провода, они упали на землю и подожгли подлесок.

Линия обрушилась между несколькими столбами. Когда спасатели прибыли на место, горел уже один гектар леса.

Как говорит Иванов, просто счастье, что не было сильного ветра и огонь не охватил более обширную площадь.