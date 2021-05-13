Министерство напоминает: все школьники старше 12 лет должны носить маски

Для того, чтобы учебная работа проходила в как можно более безопасных условиях, при организации обучения следует соблюдать общие правила охраны здоровья, а также указания и рекомендации министерства образования и науки.

”Вирус все еще никуда не исчез, поэтому следует и в школе по-прежнему соблюдать осторожность, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. — Для того, чтобы дети могли обучаться в безопасных условиях, важно носить маску. Ученые подтвердили, что ношение маски уменьшает риск передачи вируса”.

”Так как опасность заразиться все еще высока, в помещениях мы должны носить маску, чтобы препятствовать распространению вируса. Надеемся, что опасность снизится, и тогда мы возможно сможем отказаться от обязанности носить маски. Сегодня еще не можем”, — добавила министр.

Согласно указанию министерства образования и науки, лица старше 12 лет должны в школе носить маску, за исключением обоснованных особых случаев.

Таким образом, обязанность носить маску не распространяется на детей младше 12 лет или тех, кто по причинам, связанным со здоровьем, характером работы или деятельности или по иным уважительным причинам не может носить маску.

Важно сохранять дистанцию и сокращать количество контактов, для этого следует организовать обучение таким образом, чтобы оно проходило в определенных группах, которые бы не пересекались между собой. Этим принципом следует руководствоваться при проведении обучения и иной деятельности.

Для общеобразовательных учреждений это значит например, что учебную работу рекомендуется организовать по группам в пределах класса, используя систему домашних классов и как можно более просторные помещения. Также следует проветривать помещения и по возможности проводить больше времени на улице.

Информация о действующих ограничениях в сфере образования доступна на сайте министерства образования: https://www.hm.ee/ru/korona

Министерство образования и науки завтра отправит школам дополненные указания и рекомендации.