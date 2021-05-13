КАРТА | Многие города и поселки Эстонии на карте распространения коронавируса "позеленели"

Как положительный факт ученый также отметил то, что многие города и поселки на карте распространения вируса теперь отмечены зеленым цветом. А также то, что общая концентрация вируса по Эстонии достигла определенной стабилизации.

Вот те города, которые "позеленели": Выру, Йыгева, Локса. Из небольших населенных пунктов Тенсон выделил Куусалу, Лисаку, Ракке, Сууре-Яани и Рыуге.

В период пика кризиса в Эстонии не было ни одного "зеленого" населенного пункта.

Неважная ситуация пока сохраняется в Ида-Вирумаа, где показатель содержания коронавируса в сточных водах выше среднего по Эстонии. Если в Центральной и Западной Эстонии он ниже 100, в Южной Эстонии — в районе 200, то в на Северо-Востоке он равняется 300.

Данные по Харьюмаа тоже особо не радуют, тут показатель составляет 250. Хотя произошла стабилизация, но существенного спада пока не видно.

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