Алексей Навальный подал в суд на администрацию колонии

Поводом для иска стало то, что адвокатам Навального не разрешили приносить на встречи с ним телефоны и ноутбук. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила "Новая газета" со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

"За весь период содержания Навального в ИК-3 адвокаты посещали его практически каждый день и требовали разрешить пронести телефон и ноутбук. Каждый раз нам отказывали. […] Навальный просит признать действия колонии по запрету технических средств незаконными", — указал Кобзев. Он добавил, что по решению Верховного суда адвокаты имеют право проносить в колонии ноутбуки и телефоны.

Владимирский райсуд не комментирует иск Навального

Иск в Октябрьский районный суд Владимира поступил 12 мая, его исходные данные опубликованы на сайте суда. От комментариев в райсуде отказались до тех пор, "пока судья не примет иск к производству", пишет РИА "Новости".

В апреле защита Навального подала три иска против администрации ИК-2 в Покрове. Они были связаны с с решением руководства колонии поставить Навального на профилактический учет как склонного к побегу, отказом выдать привезенные политиком и приобретенные в колонии книги, в том числе Коран, а также с тем, что из газет, которые получает российский оппозиционер, вырезают материалы.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. 15 марта он был доставлен в ИК-2 в Покрове.