Мария Захарова осудила арест в Эстонии юриста Сергея Середенко

"Власти Эстонии пока не собираются отказываться от своей линии на применение карательного правосудия в политических целях. Так, 30 апреля Сергею Середенко был продлен срок задержания под стражей еще на два месяца", — приводит слова Захаровой ТАСС.

Как указала дипломат, российская сторона уже не раз заявляла об абсурдности и бездоказательности обвинений, выдвигаемых в адрес Середенко.

О задержании, а позднее и взятия под стражу Сергея Середенко 30 марта сообщила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.

По ее словам, Середенко был задержан в начале марта.

"Его подозревают в отношениях против Эстонской Республики. По ходатайству прокуратуры суд заключил подозреваемого под стражу, сочтя обоснованным как предъявленное ему подозрение, так и содержание его под стражей," — добавила Кюнгас.

12 апреля генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу сообщил, что Середенко был арестован за контакты со спецслужбами России.