Кая Каллас отправится в понедельник с визитом на Украину. В планах - посетить Донбасс

"С понедельника по среду на следующей неделе я буду с визитом в Украине. Цель визита — подтвердить поддержку Украины на пути в сторону Европы и поддержать их в это сложное время. В первую очередь я сконцентрируюсь на сотрудничестве с Украиной в проведении реформ. Для Эстонии Украина — самый важный партнер по кооперации в развитии, мы помогаем им различными проектами стоимостью до 1,4 миллиона евро в год", — сказала Кая Каллас.