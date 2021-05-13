Новости Эстонии
13.05.2021, 19:43

Кая Каллас отправится в понедельник с визитом на Украину. В планах - посетить Донбасс

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Koalitsioonikõnelused 20.01.2020
Koalitsioonikõnelused 20.01.2020
Foto: Kiur Kaasik
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с 17 по 19 мая посетит с визитом Украину. Главной целью визита, по словам премьера, станет сотрудничество двух стран, пишет rus.err.

"С понедельника по среду на следующей неделе я буду с визитом в Украине. Цель визита — подтвердить поддержку Украины на пути в сторону Европы и поддержать их в это сложное время. В первую очередь я сконцентрируюсь на сотрудничестве с Украиной в проведении реформ. Для Эстонии Украина — самый важный партнер по кооперации в развитии, мы помогаем им различными проектами стоимостью до 1,4 миллиона евро в год", — сказала Кая Каллас.

Проекты направлены на образование, предпринимательство и цифровое сотрудничество.

"Также мы продвигаем систему цифрового правительства, чтобы там государство и открытый сектор были прозрачными и чтобы снизить коррупцию. В плане также посещение контрольной линии на востоке Украины, что было отдельной целью украинской стороны", — добавила Каллас.

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