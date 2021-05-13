Кая Каллас отправится в понедельник с визитом на Украину. В планах - посетить Донбасс(19)
"С понедельника по среду на следующей неделе я буду с визитом в Украине. Цель визита — подтвердить поддержку Украины на пути в сторону Европы и поддержать их в это сложное время. В первую очередь я сконцентрируюсь на сотрудничестве с Украиной в проведении реформ. Для Эстонии Украина — самый важный партнер по кооперации в развитии, мы помогаем им различными проектами стоимостью до 1,4 миллиона евро в год", — сказала Кая Каллас.
Проекты направлены на образование, предпринимательство и цифровое сотрудничество.
"Также мы продвигаем систему цифрового правительства, чтобы там государство и открытый сектор были прозрачными и чтобы снизить коррупцию. В плане также посещение контрольной линии на востоке Украины, что было отдельной целью украинской стороны", — добавила Каллас.