Сегодня для входа в дигитальную регистратуру приходилось ждать более часа

Дело в том, что сегодня началась запись на вакцинацию для лиц в возрасте 40 лет и старше. В связи с этим интернет-среда Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) испытывала большую нагрузку. В то же время, как уже сообщалось, система не позволяет одномоментно на сайте находиться более чем 5000 пользователей.

В итоге в очереди находилось иногда более 12 000 человек, а время ожидания для входа в дигитальную регистратуру растагивалось до часа и более.

По мнению президента объединения инфотехнологических предприятий Эстонии (ITL) Юхана-Мадиса Пукка, для современных приложений 5000 одномоментных пользователей не должны быть проблемой, и видимо используется устаревшеее решение.

"К сожалению, сегодняшняя ситуация с проведением тендера на госпоставку такова, что и за 6 месяцев не получится даже начать работу", — сказал он.

Другой специалист — старший эксперт ЦУ Академия э-государства (E-riigi Akadeemia) Хейко Вайнсалу считает, что при создании дигитальной регистратуры не предвидели проведения такой масштабной общегосударственной кампании.

По его словам, прогнозирование нагрузки при проектировании такой системы — занятие неблагодарное.