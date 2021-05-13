Число пострадавших не сокращается: мошенники продолжают звонить жителям Эстонии от имени разных банков
В конце апреля 34-летней женщине, проживающей в Пыхья-Таллинне, позвонили от имени банка SEB и предложили дополнительную защиту для банковской карты. Женщина ввела ПИН-коды Smart-ID. Позже она обнаружила, что на ее имя был оформлен кредит на 5000 евро и эту сумму сняли с ее счета.
10 мая 60-летней жительнице Ласнамяэ позвонили от имени банка Swedbank и попросили ввести PIN-коды, что женщина и сделала. Позже она обнаружила, что со счета пропало 1860 евро.
5 мая подобный звонок получила жительница Тартумаа, которой сообщили, что на счету происходят подозрительные сделки. Под предлогом быстрой блокировки счета у женщины попросили ПИН-коды Smart-ID. Позже выяснилось, что со счета пропало 1290 евро.
Вчера полиции сообщили, что с такой же легендой 7 мая жительнице Силламяэ позвонили на Viber. Женщина ввела пароли Smart-ID и таким образом неизвестные перевели с ее счета 400 евро.
10 мая жительнице Кохтла-Ярве позвонили от имени банка и спросили разные данные, касающиеся банковского счета. Позже женщина поняла, что это может быть мошенничество, она позвонила в банк и закрыла свою карты. Сумма ущерба устанавливается.
Еще одной женщине из Кохтла-Ярве позвонили 11 мая и убедили ее ввести ПИН-коды Smart-ID. После этого мошенник получил доступ к счету женщины и совершил несколько переводов на 1000 евро.
11 мая от имени банка позвонили и жительнице Силламяэ, которую убедили, что на ее счету происходят подозрительные сделки. Убедив жертву ввести ПИН-коды Smart-ID, мошенники сняли со счета 3300 евро.
12 мая 26-летний мужчина нашел в Facebook объявление о продаже видеокарты и процессора и перевел продавцу 1330 евро. После этого продавец заблокировал покупателя.
"Убедительно просим — получив "звонок из банка" не давайте себя поторапливать и запугивать, прекратите разговор и для проверки сами позвоните на инфолинию своего банка", — говорит веб-констебль Яна Фролова.
Просим следовать советам:
Поговорите на эту тему со своими близкими и убедитесь, что они знаю, как себя вести, если им позвонят "из банка".
Не передавайте незнакомцам свои данные: фото карты или паспорта, кредитных карточек.
Не вводите по чьей-то просьбе ПИН-коды и пароли и т.п. ПИН-2 равноценен вашей подписи.
Когда получаете предложение или видите рекламу, сулящую быстрый и гарантированный доход, отнеситесь к таким предложениям с осторожностью. Не заполняйте на неизвестных вам сайтах анкеты, в которых спрашиваются ваши личные данные, в том числе номер счета или номер кредитной карты.
Если вам поступит подозрительный звонок, не тратьте время и прекратите его. Сообщите об этом на инфолинию Департамента полиции и погранохраны 612 3000 или сайт https://cyber.politsei.ee/.
Покупая что-то в интернете, не переводите деньги до того, как проверите информации о предприятии или продавце и убедитесь, что они заcлуживают доверия.
Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на свой компьютер, планшет или смартфон программы, дающиe дистанционный доступ к вашему компьютеру — TeamViewer или AnyDesk.
Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.