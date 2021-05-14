Эстония живет по законам плохого общежития(13)
Мы часто слышим расхожий тезис о том, что Эстония — наш общий дом. Далее, как правило, следует длинный перечень тех, кто именно в домике живет. И с этим трудно поспорить. Да, действительно, эстонцы, русские, украинцы, белорусы и представители многих других национальностей живут в Эстонии. И это наш общий дом. Но есть одно ”но”. Когда люди живут под одной крышей, это не значит, что это большая дружная семья. В общежитии тоже все вроде как на одной жилплощади, с общей кухней и санузлом и жильцы даже могут быть дружной семьей. Бывает и такое. Но когда в Эстонии произносятся благостные слова об общем доме, а наши политики роняют слезу умиления, произнося шаблонные фразы о мифическом единстве и ставшей уже былинной интеграции, то становится даже не смешно.
Как показывает практика, наша страна формально живет по ”хорошим” правилам единого дома, при этом политики действуют по законам общежития. В худшем смысле слова ”общежитие”: с украденной из холодильника колбасой, сплетнями и гадостными интригами, а подчас и, извиняюсь, с кучей под дверью соседу.
Просто удивительно, какой взрыв эмоций вызвало у ряда сильно национально озабоченных политиков вполне разумное, как мне кажется, распоряжение, данное военнослужащим расположенной рядом с Военным кладбищем части, по возможности, возвращаться в расположение не в военной форме. Ведь если вдуматься, это и есть элемент уважения к одной из общин нашей страны. Уважения, которого так не хватает и на которое политики в массе своей видимо не способны. Да, формально, для приказа была приведена другая причина, но нападений на людей в форме у нас, слава Богу, никогда не было.
Просто у людей был праздник. Праздник для них очень и очень важный. Праздник, вокруг которого сломано много копий, тогда как люди просто хотят прийти и почтить память тех, благодаря кому мы сейчас вообще существуем. К чему вносить ненужные эмоции? Зачем лишний раз давать повод для раздражения, когда этого можно легко избежать? Если мы уважаем друг друга и это общий дом, то все логично в действиях тех, кто отдал такой приказ солдатам.
Но увы, правила общежития таковы, что даже такой незначительный поступок не мог остаться безнаказанным. За последние дни мы услышали и про ”удар по чувству собственного достоинства”, и про ”отстранение от Эстонской Республики” и много другого сколь высокопарного, столь же и маловразумительного. Отличился один из лидеров ЭКРЕ, бывший спикер парламента и по совместительству аж кандидат в президенты от консерваторов. Я всегда был противником привлечения EKRE к управлению государством, будь то правительство, парламент и уж тем более пост президента. Признаюсь, с трудом дочитал сказанное Хенном Пыллуаасом, так как через фейс-палм плохо видно экран. Но там были и просто ”оккупанты”, и ”бронзовые оккупанты”, и ”празднующие уничтожение Эстонской Республики русские” и многое другое. Как-то господин Пыллуаас в патриотическом запале (если не сказать в угаре) не учел, что из этих, по его словам, оккупантов, аж 17% поддерживают его же партию ЭКРЕ.
Стоит ли сейчас удивляться данным исследования интеграционных процессов, которые однозначно говорят о том, что сей процесс уже даже не буксует, а катится назад? Прошло более 30 лет с момент восстановления независимости, а ничего не меняется. Страна в политическом смысле застряла в 90-х. Мне непонятно, чему удивляются чиновники от интеграции, когда приводят цифры: знать государственный язык неэстонцы стали лучше, а чувство отторжения стало только больше. Почему так? Вроде ж должно быть наоборот? А потому, что люди за последние годы стали больше читать, слышать и слушать на эстонском и неожиданно обнаружили, что они по-прежнему, как выразился Пыллуаас, оккупанты со всеми вытекающими.
Радует то, что несмотря на поток ксенофобии и откровенной ахинеи не смолкают голоса тех, кто говорит, что от общежития надо переходить к единому дому. Что не надо друг друга задевать в чувствительные исторический даты, что будет на пользу обществу, если руководство страны 9 мая возложит цветы к Бронзовому солдату, что этот день можно вслух называть Днем Победы над фашизмом и многое другое. Не хочу повторять слова кота Леопольда про ”жить дружно”. Для начала просто хотелось бы что бы мы были чуть внимательнее друг к другу.
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