Кая Каллас упразднила статью расходов, за счет которой Юри Ратас совершал излишние траты

Напомним, что в среду издание Eesti Ekspress опубликовало большую статью, в которой рассказывает, как Юри Ратас в бытность премьер-министром использовал деньги налогоплательщиков не по назначению.

Кая Каллас сказала, что в период ее руководства правительством такие расходы предусмотрены не будут, но всё-таки воздержалась от прямой критики Ратаса. "Деньги налогоплательщиков нужно использовать целесообразно, и я сама, конечно, намерена исходить из этого".

Лидер реформистов также добавила, ей не пытались положить в автомобиль "пакетики на выходные", то есть еду и запивку, которая не была связана с конкретными встречами или совещаниями.