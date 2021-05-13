Бывший сотрудник ERIAL создал организацию, чтобы помочь вернуть вкладчикам деньги

"Мы хотим заменить их заслуживающими доверия людьми, которые повернутся лицом к вкладчикам", — пояснил свои планы Рауль Калев.

По его словам, в руководство ERIAL по-прежнему входят находящиеся под уголовным следствием люди, которые обещали уйти еще в феврале. В силу этого у многих кредиторов нет доверия к нынешнему руководству ERIAL.

Калев также резко раскритиковал программу санации ERIAL, пишет Ärileht.

Представляющий EHLÜ Grupp присяжный адвокат Мария Мяги сказала, что важно действовать быстро. "Нужно избежать ситуации, когда мутный процесс санации привет в конце концов к банкротному производству".

По словам Рауля Калева к EHLÜ Grupp присоединились кредиторы, которые имеют в общей сложности претензий к ERIAL на 3 миллона евро, и с каждым днем их число растет. Всего у вкладчиков претензий к ERIAL немногим более, чем на 16 млн евро.

Советник по санации кредитно-сберегательного общества ERIAL Ли Мюйрсоо за 10 минут до начала пресс-конференции распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что Рауль Калев больше не представляет ERIAL — от его услуг отказались в связи с его некомпетентностью.

Вместе с членом правления ERIAL Эриком Маргиевым они сообщают членам общества, что программа санации одобрена большинством голосов во всех группах ERIAL и направлена на утверждение в суд. Постановление суда должно выйти в конце мая.

По мнению Ли Мюйрсоо и члена правления Эрик Маргиева, деятельность Рауля Калева является вредной для пайщиков и вкладчиков кредитно-сберегательного общества ERIAL. По их мнению, целью этой деятельности является получить контроль над ERIAL в своекорыстных целях.

"Деятельность данного лица может повредить интересам большинства дольщиков и вкладчиков: дав право представлять себя Раулю Калеву, дольщик потеряет возможность сам принимать решения в части своего имущества", — предупреждают Маргиев и Мюйрсоо.

Напомним, что общество ERIAL в феврале отказалось от лицензии на оказание финансовых услуг и подало в суд ходатайство о проведении санации. Активно рекламировавшее свою деятельность общество ERIAL обещало своим вкладчикам высокую доходность - в размере 9-12% в год.