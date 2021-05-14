Прием ходатайств для получения пособия на проведение мотивационных лагерей начнется 17 мая

”Мотивационные лагеря — это прекрасная возможность для сфер образования и молодежной работы совместно предложить нашим детям и молодежи содержательные, увлекательные и развивающие мероприятия, — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. — Призываю университеты, кружки по интересам и школы объединиться и вместе создать что-нибудь такое, отчего загорятся глаза детей и молодежи, и подстегнет интерес к учебе и совершению открытий”.

Возможность подать ходатайства откроется 17 мая, последний день подачи ходатайств — 11 июня.

В лагерях можно проводить мероприятия для учащихся 1–12-х классов и профтехучилищ. Ходатайства принимаются от владельцев общеобразовательных школ и школ по интересам, школ вне зависимости от формы собственности, университетов, а также организаторов молодежной работы и занятий по интересам.

Для получения пособия следует составить план проведения занятий в лагере совместно с со сферой образования и молодежной работы и/или провести их. Длительность одной смены мотивационного лагеря составляет от трех до пяти суток. Максимальный размер пособия на одного участника лагеря составляет 120 евро; лагерь должен быть бесплатным для участников. Ходатайствующий о получении пособия имеет право использовать его до 31 декабря 2021 года.

В прошлом году на проведение лагерей из дополнительного бюджета было выделено 2,7 миллиона евро, благодаря чему 23 000 детей и молодых людей получили опыт участия в лагере или дружине. В этом году на организацию мотивационных лагерей из дополнительного бюджета выделено 6 миллионов евро, что позволит дать возможность интересно провести время по меньшей мере 50 000 участникам.

13 мая в 15.00 для ходатайствующих пройдет виртуальный инфочас.

В случае вопросов просим обращаться по адресу laagritoetused@hm.ee