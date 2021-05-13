Маарду обеспечит продовольственной помощью людей, потерявших работу из-за коронакризиса

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, продолжающихся коронакризис на финансовую ситуацию во многих маардуских семьях, и горуправа считает необходимым вновь подставить им плечо в трудный момент. ”Продовольственная помощь оказывается людям по необходимости. Она предназначена, в первую очередь, тем, кто больше всего пострадал от кризиса — кто потерял работу и чьи доходы значительно снизились. Продовольственный пакет содержит необходимые для приготовления еды продукты, которые помогут семье накрыть стол”, — объяснил мэр. ”Продовольственную помощь начнем выдавать зарегистрированным в Маарду людям на основании их заявлений”,- добавил он.

Заявление на получение помощи можно подавать в отдел социальной помощи по понедельникам и средам с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.30, по четвергам с 9.00 до 12.00.

Ходатайство со своей электронной подписью также можно отправить на почту: linnavalitsus@maardu.ee. Бланк заявления находится здесь.

Людям сообщат по телефону или по электронной почте где и как забрать пакет.

Дополнительную информацию можно получить в отделе социальной помощи по телефон 6060738, 6060734, 6060747 и 6060744.