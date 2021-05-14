В Эстонии проходит месячник охраны природы: смотрите полный список мероприятий!
”Эстонцев называют как лесным, так и морским народом. У многих из нас есть любимые, близкие сердцу места, посещая которые и относясь к ним с уважением, мы и носим в себе ту самую культуру природы”, сказал, размышляя о месяце охраны природы, министр окружающей среды Тынис Мёльдер. ”Весь май и начало июня наполнены различными интересными и образовательными мероприятиями, которые помогут расширить наше мировоззрение. Ну и конечно в центре всей это праздничной кутерьмы находится отмечающий свой юбилей национальный парк Лахемаа”.
Премии охраны природы имени Эрика Кумари в этом году удостоился заслуженный защитник природы, профессор по охране окружающей среды и управлению ландшафтами Эстонского университета естественных наук Калев Сепп. Его специальность — охрана ландшафтов. Несколько исследований Калева Сеппа имеют практическую пользу в повседневном использовании (например, историческое землепользование в национальных парках), также он является заслуженным экспертом в решении проблемных тем (заповедник Набала). Помимо этого, Калев Сепп принимал активное участие в международной природоохранной деятельности и был вице-президентом крупнейшего союза охраны природы (МСОП). Он также является многолетним членом правления Эстонского общества охраны природы и с прошлого лета исполняет обязанности председателя общества.
Девиз месяца охраны природы в этом году: ”культура природы объединяет”. Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Леэло Кукк пояснила, что таким способом планируется напомнить, о том что наша культура и природа это две стороны одной монеты. ”Они берегут и объединяют нас. И мы также должны беречь их. Наше культурное наследие формировалось многими поколениями людей под влиянием природных условий местности, где они проживали”, сказала Леэло Кукк.
Чтобы проиллюстрировать, насколько мы разные и в то же время похожи, Департамент окружающей среды подготовил традиционный плакат месяца охраны природы. На карте Эстонии изображены символы, характерные для нашего культурного наследия и природы, а также записаны песни ласточки в разных местах. Наша национальная птица повсюду поет одну и ту же песню, но слова приходских песен, хранящиеся в Эстонском фольклорном архиве, описывают пение ласточки совершенно по-разному. Так, например, по мнению предков в Вильсанди ласточка поёт о строительстве гнезда, в Карула о шитье рубашки, а в Алутагузе о стирке штанов.
Традиционные походы, проводимые в этом году в сотрудничестве с предприятиями по природному туризму, начинаются уже на этой неделе и будут проходить в разных уголках Эстонии вплоть до конца месяца охраны природы. 22 и 23 мая все желающие приглашаются в национальные парки и в биосферный заповедник западных островов Эстонии на Хийумаа. Для участия в походах требуется предварительная регистрация, поскольку количество мест ограничено и необходимо соблюдать правила, вытекающие из ограничений COVID-19.
В месяц охраны природы будет объявлен фотоконкурс ”Жизнь это цветок — наследие луга” целью которого является призыв заметить, запечатлеть и поделиться разнообразием культурных лугов Эстонской природы. Фотоконкурс продлится до конца сентября.
Празднование 50-летия национального парка Лахемаа состоится в конце мая — начале июня. Лахемаа ждет гостей 29 мая, когда юбилейные торжества дойдут до деревень национального парка. Будет представлена новая книга ”Ценный Лахемаа”, а 31 мая и 1 июня в Палмсе состоится научная конференция, посвященная национальному парку Лахемаа, за которой также можно будет следить через веб-трансляцию.
Ознакомьтесь с событиями месяца охраны природы на домашней странице Департамента окружающей среды.