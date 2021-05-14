В Эстонии проходит месячник охраны природы: смотрите полный список мероприятий!

”Эстонцев называют как лесным, так и морским народом. У многих из нас есть любимые, близкие сердцу места, посещая которые и относясь к ним с уважением, мы и носим в себе ту самую культуру природы”, сказал, размышляя о месяце охраны природы, министр окружающей среды Тынис Мёльдер. ”Весь май и начало июня наполнены различными интересными и образовательными мероприятиями, которые помогут расширить наше мировоззрение. Ну и конечно в центре всей это праздничной кутерьмы находится отмечающий свой юбилей национальный парк Лахемаа”.

Премии охраны природы имени Эрика Кумари в этом году удостоился заслуженный защитник природы, профессор по охране окружающей среды и управлению ландшафтами Эстонского университета естественных наук Калев Сепп. Его специальность — охрана ландшафтов. Несколько исследований Калева Сеппа имеют практическую пользу в повседневном использовании (например, историческое землепользование в национальных парках), также он является заслуженным экспертом в решении проблемных тем (заповедник Набала). Помимо этого, Калев Сепп принимал активное участие в международной природоохранной деятельности и был вице-президентом крупнейшего союза охраны природы (МСОП). Он также является многолетним членом правления Эстонского общества охраны природы и с прошлого лета исполняет обязанности председателя общества.

Девиз месяца охраны природы в этом году: ”культура природы объединяет”. Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Леэло Кукк пояснила, что таким способом планируется напомнить, о том что наша культура и природа это две стороны одной монеты. ”Они берегут и объединяют нас. И мы также должны беречь их. Наше культурное наследие формировалось многими поколениями людей под влиянием природных условий местности, где они проживали”, сказала Леэло Кукк.