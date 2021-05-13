13.05.2021, 15:32
ФОТО | Премьер-министр Кая Каллас ездит на работу на велосипеде(64)
Kaja Kallas, Facebook
Премьер-министр Кая Каллас поделилась в Facebook фотографией того, как едет на работу в дом Стенбока на велосипеде.
"День начинается особенно хорошо, если поехать на работу на велосипеде. Когда я работала в Рийгикогу, то часто передвигалась на велосипеде, на посту премьер-министра сегодня делаю это в первый раз. Надеюсь, что будет еще больше возможностей для этого #наработунавелосипеде", — написала Каллас.