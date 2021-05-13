"В пижаме побежала в бомбоубежище". Жительница Израиля рассказала RusDelfi о бомбежке и ситуации в стране(1)
11 и 12 мая террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад" запустили в сторону Израиля около полутора тысяч ракет и реактивных снарядов. Если раньше палестинские группы регулярно бомбили южные территории Израиля, то сейчас под обстрел попали центральные районы государства, в частности Тель-Авив.
За несколько дней погибло семь жителей Тель-Авива или его пригородов. Массовых жертв удалось избежать из-за противовоздушной обороны "Железный купол". В ответ Израиль нанес удары по Газе и предполагаемым местам базирования руководителей террористических организаций.
RusDelfi связался с жительницей Израиля Вероникой. Она рассказала про обстановку в стране и накал в обществе.
Вероника родилась в Израиле. Она уже привыкла к новостям об обстрелах со стороны Газы, но сейчас ситуация особенная, говорит она. Она живет в Бат-Ям, это пригород Тель-Авива:
”Нас обстреливают. По всему Израилю погромы и массовые беспорядки. Арабы сжигают Синагоги, избивают евреев, заходят к ним в дома, жгут машины. Евреи громят арабские магазины. Все дерутся со всеми”.
Сейчас в потенциально опасных регионах закрыты магазины, школы, люди сидят дома. ”Я работаю в аэропорту, у меня нет выбора. Мы закрывались только вечером, когда бомбили. Сейчас день, тишина. Днем они бомбят только юг, как всегда. Недавно они бомбили наши земли, чтобы выпросить у нас вакцину от коронавируса. Мы дали им 50 000 доз. Они замолчали, теперь опять начали. Это у нас каждый год, мы просто привыкли, что это только на юге страны. Теперь они стреляют и по центру государства, по Иерусалиму”, — продолжает она.
Родители Вероники живут в Тель-Авиве, вчера на их улице бомба попала прямо в жилой дом. ”Ночью опять бомбили. Я встала, в пижаме побежала в бомбоубежище”, — говорит она. Бомбоубежище есть практически в каждом израильском доме. В некоторых домах в подвале. В новых строениях есть специальные комнаты в квартирах с металлическими вставками на окнах. Если таких помещений поблизости нет, то нужно пойти ”на ступеньки” — сесть под лестницу на улице.
В целом обстановка в Израиле всегда непростая. Привыкли ли люди к бомбежкам? ”Те, кто живет на юге — да. Они сейчас говорят жителям центра или севера — теперь вы понимаете, каково нам жить. Ведь для юга Израиля это обычная ситуация”.
Военная атмосфера повлияла и на обычных жителей страны. Израильтянка рассказывает, что людям все надоело, они уже не могут сидеть дома и смотреть, как арабы жгут их машины и громят город. ”Многие выставляют в TikTok, как избивают евреев. На этом невозможно смотреть”.
Полиция сообщила о провокациях и с другой стороны. Представители радикальной еврейской молодежи тоже громят арабские магазины и кафе.
”Страх. Сейчас именно такое состояние у местных. Все уже устали, — продолжает она. — Коронавирусный год… Почти вся страна вакцинировалась, начали все открывать, а тут начался очередной бардак. Например, вчера арабы поймали еврея и пытались сжечь его заживо. Полиция быстро среагировала. Мы тут все в шоке”, — утверждает Вероника.
На нервы жителей Израиля влияет и политическая неопределенность. За два года уже состоялись четвертые выборы в парламент. ”У нас две партии. Одна за государство, армию, консерваторы. И левые — за мир, за дружбу с Палестиной. Посмотрим, что будет дальше”.
Сейчас обстановка меняется. Израиль не собирается останавливаться и ходят слухи о наземной операции на сектор Газа. ”Мы каждый год прощаем их, но теперь политики психанули после бомбежки Тель-Авива и смерти детей”, — резюмировала она.
Накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за свои действия.
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