"В пижаме побежала в бомбоубежище". Жительница Израиля рассказала RusDelfi о бомбежке и ситуации в стране

11 и 12 мая террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад" запустили в сторону Израиля около полутора тысяч ракет и реактивных снарядов. Если раньше палестинские группы регулярно бомбили южные территории Израиля, то сейчас под обстрел попали центральные районы государства, в частности Тель-Авив.

За несколько дней погибло семь жителей Тель-Авива или его пригородов. Массовых жертв удалось избежать из-за противовоздушной обороны "Железный купол". В ответ Израиль нанес удары по Газе и предполагаемым местам базирования руководителей террористических организаций.

RusDelfi связался с жительницей Израиля Вероникой. Она рассказала про обстановку в стране и накал в обществе.

Вероника родилась в Израиле. Она уже привыкла к новостям об обстрелах со стороны Газы, но сейчас ситуация особенная, говорит она. Она живет в Бат-Ям, это пригород Тель-Авива:

”Нас обстреливают. По всему Израилю погромы и массовые беспорядки. Арабы сжигают Синагоги, избивают евреев, заходят к ним в дома, жгут машины. Евреи громят арабские магазины. Все дерутся со всеми”.

Сейчас в потенциально опасных регионах закрыты магазины, школы, люди сидят дома. ”Я работаю в аэропорту, у меня нет выбора. Мы закрывались только вечером, когда бомбили. Сейчас день, тишина. Днем они бомбят только юг, как всегда. Недавно они бомбили наши земли, чтобы выпросить у нас вакцину от коронавируса. Мы дали им 50 000 доз. Они замолчали, теперь опять начали. Это у нас каждый год, мы просто привыкли, что это только на юге страны. Теперь они стреляют и по центру государства, по Иерусалиму”, — продолжает она.