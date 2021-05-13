Департамент: то, что делали с животным в эфире ETV, недопустимо

В программе, которая вышла в эфир 20 марта, ее авторы побывали в гостях у рыбка, вместе с которым из воды вытянули сети и затем приступили к приготовлению рыбы. В программе показано, как выложенная на стол рыба еще шевелит плавниками и трепыхается во время очистки от чешуи.

PTA сообщил свою позицию организации Loomus, занимающейся защитой животных, которая состоит в том, что данный эпизод был неуместен для показа по телевидению.

Департамент сослался на Закон о защите животных и постановление Совета ЕС номер 1099/2009, содержащее требования по умерщвлению животных. Оно не должно происходить мучительным образом.

По оценке PTA, показанное в программе "Maahommiku" можно классифицировать как действия, причиняющие мучения.

"Очистку живой рыбы можно считать неэтичным и противоречащим закону действием. PTA не считает показ по телевидению данного эпизода уместным, мы намерены побеседовать на эту тему с ERR", - говорится в ответе департамента на запрос организации Loomus.

Рыбак должен был выбрать такой способ умерщвления, который причиняет животному как можно меньшие физических и психических страданий, то есть рыба перед потрошением должна быть убита.

В Loomus были возмущены увиденным. "Показанное в программе говорит о том, что к рыбе относятся не как к живому существу, а как к неживому объекту. На самом деле рыба - чувствительное животное, она чувствует боль", - отметила член правления Loomus Ану Тенсинг.