В Латвии появилась своя потенциально опасная мутация коронавируса

На прошлой неделе в Латвии выявлены два специфических штамма вируса с большей способностью к распространению и более тяжелым течением заболевания. В одном случае обнаружен т.н. американский штамм B.1.1.429, еще в одном — штамм B.1.525 с мутацией E484K.

Как сообщил Перевощиков, штамм B.1.525 был завезен человеком, который, скорее всего, заразился в США. В свою очередь штамм B.1.1.429 выявлен в Гулбене и не был ввезен.

Представитель SPKC отметил, что в Латвии в настоящее время доминирует британский штамм коронавируса, который выявляется в 87% случаев.

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