Режиссер Алена Суржикова: когда люди приходят в магазин, разве они просят дать им бесплатно хлеба?

"Меня часто просят прислать ссылки на мои фильмы. Я специально озаботилась и потратила кучу времени, чтобы сделать договор и залить "Суур-Сыямяэ" и "Анкету" на netikino.ee. Там можно легально посмотреть кино и поддержать создателей," — пишет Суржикова в социальных сетях.

Она говорит, что ей часто пишут люди и просят дать ссылку на кинокартину, но, получив ее, удивляются, почему за просмотр нужно платить.

"И вот я думаю, когда эти люди приходят в магазин, они тоже просят бесплатно хлеба? Или почему такое отношение?”, — недоумевает Суржикова.

Она отмечает, что некоторые ее фильмы доступны бесплатно (например,"Портрет рабочего"; Kerro 40, "Не моя земля"), но сделать так, чтобы все работы были в свободном доступе, просто невозможно с финансовой точки зрения.