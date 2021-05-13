13.05.2021, 14:32
Неожиданный поворот: обанкротившийся ресторан Peppersack вновь открыл свои двери, а хозяин не в курсе(4)
Foto: Jaanus Lensment
Известный ресторан Peppersack, который находится в Старом городе Таллинна в начале мая пошел на смелый шаг и открыл уличную террасу для посетителей, в отличии от других нацеленных на туристов заведений. Однако необычным делает это совсем другое — ресторан обанкротился еще в 2020 году, и о его открытии даже не знал один из владельцев, пишет Äripäev.
"Мы сами разбираемся, каким образом этот Peppersack там открыт", сказал один из владельцев обанкротившегося ресторана Роланд Рандмаа.
Ему кажется, что бизнес-партнер злоупотребил его доверием и просто присвоил имя известного ресторана.