ВИДЕО | "Дорогу для кого построили?!" Водитель внедорожника намеренно таранил велосипедиста

Водитель внедорожника, Михаил Васильев 1986 года рождения, решением полиции был отстранен на шесть месяцев от вождения автомобиля. Он был с этим не согласен и обжаловал дело в суде, утверждая, что его маневр был вызван внезапными проблемами со здоровьем, от чего он захотел как можно быстрее остановить автомобиль на обочине.

Суд же посчитал, что он намеренно резким маневром выехал за границы проезжей части и тем самым заставил велосипедиста, ехавшего по краю дороги, сменить свою траекторию движения. Единственное, суд сократил срок лишения прав до пяти месяцев.

Васильев был не согласен с решением суда и обжаловал его в Госсуде, но Госсуд не принял жалобу к рассмотрению, поэтому вступило в силу решение уездного суда.

Полиция также опубликовала видеозапись, на которой видно, что водитель после попытки тарана крикнул велосипедисту: "Дорогу для кого построили?!", указывая на проходящую рядом с проезжей частью велосипедную дорожку.