Министерство юстиции возобновляет обсуждение Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах

По словам министра юстиции Марис Лаури, Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, принятый Рийгикогу в 2014 году и вступивший в силу в 2018 году, сопровождался значительными существенными и техническими изменениями, и теперь выяснились обстоятельства, требующие корректировки.

С этой целью Министерство юстиции еще в 2019 году приступило к сбору мнений заинтересованных сторон, в результате чего было получено много отзывов. Применение закона затрагивает очень многих людей — по состоянию на май этого года в реестре квартирных товариществ значилось 23 828 квартирных товариществ.

”Сегодня, с учетом поступивших отзывов, подготовлено намерение о разработке законопроекта, в котором рассматриваются как вопросы, поднятые министерством в ходе общественного обсуждения, так и проблемные места, указанные заинтересованными группами. Со своей стороны мы предложили решения и теперь ждем их оживленного обсуждения”, — сказала Лаури.

Намерение охватывает темы квартирной собственности и необходимых для этого согласий, требования к названию и адресу квартирного товарищества, в частности, критерии для дополнительного названия квартирного товарищества и адреса, который должен быть внесен в реестр квартирных товариществ.

Кроме того, рассмотрено смягчение требований к бухгалтерскому учету в небольших квартирных товариществах, регулирование залогового удержания квартирного товарищества и внесено предложение об уточнении права квартирного товарищества требовать возмещение затрат на взыскание.