КАРТА | Смотрите, где в Таллинне открылись краны с бесплатной питьевой водой

Общественные краны с питьевой водой находятся на улице Виру, на улице Харью, в Полицейском парке, на велосипедно-пешеходной дорожке Ярвевана теэ, в Кадриорге, на Каларанна теэ, в саду Датского короля и у парка Лёвенру, на улице Альги. В этом году новая точка питьевой воды появилась в окрестностях набирающих популярность Коплиских линий, рядом с парковкой прибрежного променада.

По словам Александра Тимофеева, директора по производству Tallinna Vesi, благодаря общественным кранам экологичный выбор в Таллинне можно сделать в любое время. ”Наша цель — чтобы жизнь потребителей, предпочитающих водопроводную воду, была как можно комфортнее, а общественные пункты питьевой воды являются одним из лучших решений для этого в летний сезон”, — сказал Тимофеев.

Краны с питьевой водой дают возможность и быстро утолить жажду на беговой дорожке, и наполнить бутылку, и вымыть руки или фрукты. ”Так вы можете оказать услугу окружающей среде, себе и своему кошельку, потому что необходимости покупать бутилированную воду или упакованные закуски нет”, — сказал Тимофеев. Все водопроводные краны оснащены самозакрывающимися смесителями, которые предотвращают ненужные потери.

Из общественных кранов всегда бежит свежая водопроводная вода проверенного качества. По словам Тимофеева, перед тем как открыть краны на летний сезон, из них берутся пробы, чтобы убедиться хорошем в качестве воды.