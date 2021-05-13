Prisma может начать снижать цены: новое сотрудничество делает это возможным

”Carrefour — одна из самых крупных в мире розничных сетей. Это объясняет, насколько полезно для нас данное соглашение. Несмотря на то, что в Финляндии S-Grupp является крупным торговым концерном, в глобальном масштабе мы — маленькое предприятие. Для наших клиентов сотрудничество с Carrefour означает возможность приобретать товары, выпускаемые под собственной торговой маркой, по более выгодной цене, а также расширение ассортимента”, — сказал вице-президент Центрального объединения S-Grupp Артту Лайне.

Сотрудничество касается международных закупок товаров под собственной торговой маркой. В соответствии с заключенным соглашением S-Grupp сможет приобретать французские, итальянские и испанские продовольственные и потребительские товары Carrefour, продаваемые под собственной маркой. Кроме того, сотрудничество поможет эффективнее производить товары под собственной торговой маркой.

”Мы наблюдаем в потреблении две одновременно сильные тенденции. С одной стороны, мы расширяем наш выбор местных продуктов питания, с другой стороны, растет спрос на мировые товары по доступным ценам. Эти тенденции существуют параллельно, и мы работаем с учетом обеих целей”, — сказал Лайне.

Собственные торговые марки S-Grupp: Kotimaista, Rainbow и Xtra.

”Клиенты с теплом относятся к товарной серии Kotimaista, мы продолжим ее развивать. Благодаря сотрудничеству с Carrefour мы сможем предлагать в Prisma и новые товары, и более выгодные цены, особенно для серии Rainbow. Новые товары поступят в магазины в конце этого года”, — добавил Лайне.