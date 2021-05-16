Очередной шаг к новой норме: регулярные экспресс-тесты на коронавирус

Миллионы людей уже регулярно используют экспресс-тесты на COVID-19 в надежде защитить друг друга. Среди них работники службы здравоохранения, учителя и другие работники, место работы которых предполагает повышенную опасность заражения.

Теперь же все жители страны могут заказать экспресс-тесты в интернете. Студентам колледжей и ученикам средних школ (от 11 лет и старше) дважды в неделю также выдаются наборы для самостоятельного экспресс-теста на COVID-19. Для многих это уже стало новой нормой. Подобные самопроверки являются частью универсальной программы тестирования, разработанной правительством Великобритании. На сегодняшний день сделано более 58 миллионов экспресс-тестов.

Зачем это нужно?



Наряду с программой вакцинации и мерами социального дистанцирования, регулярное тестирование на коронавирус людей без симптомов помогает остановить распространение COVID-19.