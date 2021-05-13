ФОТО | Сельские жители обратились к правительству: деревни и прибрежные районы задыхаются от излишних ограничений

”Тем не менее, у выращивания животных очень важная роль в круговой экономике, гарантировании продуктов питания и удобрения почвы а также сохранения ее плодородности и биологического разнообразия среди насекомых, птиц (ласточка, жаворонок, коростель), и растений,” — добавила она.

"Из-за излишнего регулирования страдает и жизнь прибрежных деревень. Создание сомнительных защитных зон и план правительства Эстонии по уменьшению исторических рыбацких прав, что закреплено в уголовном законодательстве, наносит непоправимый урон рыбацкому делу. В то же время государство оставило без внимания влияние чуждого для Эстонии вида — корморанов, которыми наносится большой ущерб как прибрежной природе так и рыбной ловле. В качестве важного примера был также приведен пример расширения национального парка Алутагузе, что привело к глубокому противостоянию местных жителей. Местные жители испытывают тревогу в отношении сохранности рабочих мест в регионе, а также недополученной прибыли из-за ограничений в сфере лесопользования которую государство не компенсирует. Тем не менее, планирование расширения парка проходит и дальше без того, что-бы было оценено социально-экономическое влияние новых ограничений и получена их полная картина", — указано в обращении.