ВИДЕО | С 31 мая открываются спа и бассейны. О чем еще договорилось правительство

Каллас начала с того, что ситуация с коронавирусом в Эстонии улучшилась, но расслабляться рано. Сейчас мы находимся в оранжевой зоне и по-прежнему ходим по тонкому льду, поэтому в условиях смягченных ограничений нельзя терять бдительность.

Сегодня правительство утвердило смягчения, о которых договорилось во вторник. Полный перечень послаблений смотрите ЗДЕСЬ.

Также Каллас сообщила, что с 31 мая позволено открыться спа, бассейнам и баням с условием заполняемости в 50%. Время работы с 6 до 22 часов.

Яак Ааб призвал продолжать избегать массовых скоплений людей. Он выразил надежду на то, что с ростом количества вакцинированных жителей страны, даже если вирус никуда не денется, в больницу будет попадать меньше людей.

Министр Танель Кийк в свою очередь отметил улучшение ситуации с вакцинацией в Ида-Вирумаа, где показатель приблизился к среднему по стране. Министр заверил, что, несмотря на напряженную ситуацию с поставками, всем желающим рано или поздно будет предоставлена возможность вакцинироваться. ”Никто не останется без вакцины, просто это может занять время, несколько недель или месяц”, — отметил Кийк.

На вопрос журналиста о том, какими преимуществами планируется наделить переболевших или вакцинированных людей, Каллас сказала, что в определенном смысле это уже дает преимущество, например, нет обязательства по самоизоляции в случае близкого контакта или прибытия из-за границы. Более предметно можно будет говорить через какое-то время.

Ааб дополнил, что он не является сторонником упразднения требования по ношению маски для вакцинированных людей. Ношение маски — солидарная мера, которую должны исполнять все. ”Я не согласен, что можно отменить требование носить маску”, — заявил он. Если говорить в целом о внутригосударственном использовании паспорта иммунизации, то пока ничего конкретного сказать нельзя. ”Нужно ли это прямо сейчас, сказать сложно. Очень сложно сделать это в ситуации, когда не у всех людей была возможность вакцинироваться”, - резюмировал Ааб.