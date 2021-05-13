13.05.2021, 11:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция правительства. Когда будут сняты оставшиеся ограничения?(1)
синхронный перевод на русский!
В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр юстиции Марис Лаури и министр здоровья и труда Танель Кийк.
Смотрите прямую трансляцию с синхронным переводом на русский язык.
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