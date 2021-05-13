"Устроим для них темную". Организаторы митинга за Навального в Нарве откровенно рассказали про угрозы и критику со стороны горожан

В январе в России прошли массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Россияне вышли на улицы своих город по всей стране. Также акции поддержки прошли во всех крупных городах Европы и США. В Таллинне несогласные с действием российских властей собирались на площади Вабадузе. К удивлению, в “прорусской” Нарве тоже нашлись те, кто поддерживает российского оппозиционера.

Если в Таллинне поддержать посаженного в тюрьму Навального вышло около 400 человек, то в Нарве их было намного меньше — около 10 человек. С другой стороны, это довольно много, ведь город маленький, а поддержка Владимира Путина остается на крайне высоком уровне.

Ведущий проекта “Manufaktura” Виталий Бесчастный встретился с двумя организаторами акции в поддержку Алексея Навального в Нарве и узнал, зачем они это делают.

Одного из них зовут Сергей Цветков, он 6 лет назад переехал в Нарву из Санкт-Петербурга, сейчас работает в Narva Meedikluubi. “Я считаю, что главный русофоб сейчас — это Владимир Путин, он разрушил экономику страны, выступает против интересов россиян”, — говорит он. Сергей признался, что не является сторонником Алексея Навального. “Он сейчас незаконно сидит в тюрьме. И мне кажется, мы здесь, в Эстонии, должны уважать эстонский суд и Европейских суд по правам человека, который признал его невиновность по делу об “Ив Роше”, более того, Россия поддержала ЕСПЧ и выплатила Навальному компенсацию.

Валентина Муренкова тоже переехала из России. Она блогерка, ведет ютуб-канал, на котором рассказывает про православие. Считает себя политическим эмигрантом. По ее словам, местные проблемы не сравнимы с российскими. “Многие русские люди забыли про репрессии и ГУЛАГ. Сейчас в России происходит тоже самое, людей просто так сажают за политические взгляды. Если я перейду границу, я не знаю, что со мной может произойти”, — добавляет она.