"Устроим для них темную". Организаторы митинга за Навального в Нарве откровенно рассказали про угрозы и критику со стороны горожан(6)
В январе в России прошли массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Россияне вышли на улицы своих город по всей стране. Также акции поддержки прошли во всех крупных городах Европы и США. В Таллинне несогласные с действием российских властей собирались на площади Вабадузе. К удивлению, в “прорусской” Нарве тоже нашлись те, кто поддерживает российского оппозиционера.
Если в Таллинне поддержать посаженного в тюрьму Навального вышло около 400 человек, то в Нарве их было намного меньше — около 10 человек. С другой стороны, это довольно много, ведь город маленький, а поддержка Владимира Путина остается на крайне высоком уровне.
Ведущий проекта “Manufaktura” Виталий Бесчастный встретился с двумя организаторами акции в поддержку Алексея Навального в Нарве и узнал, зачем они это делают.
Одного из них зовут Сергей Цветков, он 6 лет назад переехал в Нарву из Санкт-Петербурга, сейчас работает в Narva Meedikluubi. “Я считаю, что главный русофоб сейчас — это Владимир Путин, он разрушил экономику страны, выступает против интересов россиян”, — говорит он. Сергей признался, что не является сторонником Алексея Навального. “Он сейчас незаконно сидит в тюрьме. И мне кажется, мы здесь, в Эстонии, должны уважать эстонский суд и Европейских суд по правам человека, который признал его невиновность по делу об “Ив Роше”, более того, Россия поддержала ЕСПЧ и выплатила Навальному компенсацию.
Валентина Муренкова тоже переехала из России. Она блогерка, ведет ютуб-канал, на котором рассказывает про православие. Считает себя политическим эмигрантом. По ее словам, местные проблемы не сравнимы с российскими. “Многие русские люди забыли про репрессии и ГУЛАГ. Сейчас в России происходит тоже самое, людей просто так сажают за политические взгляды. Если я перейду границу, я не знаю, что со мной может произойти”, — добавляет она.
В ситуации, когда в городе все друг друга знают, сложно выходить на улицы с иным от общего большинства мнением. На Сергея и Валентину ожидаемо свалился шквал критики от нарвитян. На нарвском портале seti.ee протестующих ожидаемо раскритиковали. В комментариях им угрожали, оскорбляли и даже делились личными данными, чтобы найти организаторов митинга на Петровской площади.
Мы задали им самые популярные вопросы, которые были написаны в комментария под новостями о митинге за Навального: 1) сколько им заплатили; 2) зачем в спокойной Нарве говорить о российских проблемах; 3) как организовали митинг — позвали своих бабушек?
Сергея не задели комментаторы, но его удивила другая ситуация. “В комментариях учительница дочери моей жены написала: им нужно устроить “темную”, а это значит подловить в темном переулке, избить или убить. Мне кажется, Министерство образования и науки должно обратить на это внимание”, — подчеркивает он.
Они рассказали, почему в Нарве так много сторонников Владимира Путина, о влиянии пропаганды на жителей города и чему должна научить ситуация с Навальным.
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