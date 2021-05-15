ПОДКАСТ | Страсти по коалиционному договору — переведут ли школы на эстонский язык? Все отвечают по-разному

На прошлой неделе в подкасте RusDelfi "Вопросы" выступил социал-демократ Раймонд Кальюлайд. Речь пошла о русскоязычном образовании. По его словам, центристы с реформистами подписали коалиционный договор, в котором прописан переход всех школ на эстоноязычное обучение.

”Группа может писать все, что угодно", — ответил парламентарий Андрей Коробейник на новость о том, что министр образования и науки Лийна Керсна создала группу по переходу на эстоноязычное обучение к 2035 году.

По словам Коробейника, Центристская партия придерживается мнения, что выбор языка обучения в школе — выбор родителей и детей. "Например, в Пярну мы можем закрыть русский класс и часть родителей русских детей отдадут их в эстонские школы. Но наличие русского класса — это конкурентное преимущество. К нам приезжают из-за границы, дети вынуждены идти в эстонскую школу, не зная эстонского. У эстонских школ нет специальной программы, чтобы интегрировать этих детей. Поэтому русский класс — лучше помогает интегрироваться и выучить язык".

"В коалиционном договоре написано, что создается программа по изучению эстонского языка, а не переводе всех школ на эстоноязычное обучение", — продолжил он. Как считает центрист, Раймонд Кальюлайд читал договор, но сказал не совсем правду.

Напомним, Кальюлайд указал на то, что уже разрабатывается программа именно по переходу на обучение на эстонском языке.

"Нет, к 2035 году будет разработана программа по преподаванию эстонского языка", — считает Коробейник.

Если посмотреть на коалиционный договор, среди общих фраз про образование есть лишь один пункт про эстонский язык в школах. "Запустим план действий по обучению на эстонском языке, чтобы дать каждому равную возможность участвовать в общественной и трудовой жизни, также продолжить учебу на следующих этапах образования. Выделим детским садам и школам необходимое финансирование, что позволит организовать учебный процесс на эстонском языке, обеспечивая качественное образование", — написано в договоре.