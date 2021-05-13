Экспансия "Спутника": где производят и уже используют российскую вакцину от коронавируса

РФПИ планирует в 2021 году обеспечить "Спутником" 700 млн человек за рубежом, об этом еще в сентябре прошлого года заявлял глава фонда Кирилл Дмитриев.

Однако пока вакцины произведено гораздо меньше. "Произведено порядка 20 млн доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины", — говорил 19 апреля разработчик "Спутника" Денис Логунов.

В России вакцинация идет медленно. "У нас 21,5 млн человек уже получили прививки, результаты очень хорошие по стране", — заявил 10 мая президент Владимир Путин. Он не уточнил, сколько компонентов вакцины они получили. В эту среду, 12 мая, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вакцину получили уже свыше 24 млн человек.

Их поправила вице-премьер Татьяна Голикова. "Это 24 миллиона визитов, то есть 24 миллиона использованных доз вакцины. У нас более 14 миллионов (привиты) первым компонентом и, по-моему, 10 [миллионов] почти — двумя компонентами", — сказала Голикова.

По данным сайта gogov.ru, за прошедшую неделю темпы вакцинации в России снизились примерно до 140 тысяч человек в день. На то, чтобы привить хотя бы половину населения страны, такими темпами уйдет почти полтора года. Мишустин в среду говорил о необходимости проведения информационной кампании о вакцинации, чтобы больше людей шли на прививки.

Однако еще в марте ускорить кампанию было сложно из-за того, что не во все регионы вакцины поставлялись своевременно.

Осенью прошлого года президент Путин говорил о нехватке "железа" для производства вакцины. В феврале проблему производственных ограничений признавал и Дмитриев.

Однако уже весной позиция властей поменялась: они говорят, что в России производится достаточно доз для внутреннего рынка и даже есть избыток вакцины.

Об этом, например, заявил Путин на встрече в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский президент объяснил это тем, что "не все сразу хотят прививаться".