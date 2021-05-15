КАРТА | Граждане Эстонии уезжают из страны — сальдо миграции стало негативным. Куда они едут?

Согласно свежим данным Департамента статистики, в прошлом году в Эстонию прибыли на проживание 16 209 человек и ее покинули 12 427 человек. Таким образом сальдо эмиграции было положительным уже шестой год подряд. По сравнению с 2019 годом сальдо иммиграции было на 1963 человека меньше и эмиграции — на 374 человека.

Среди как эмигрантов, так и иммигрантов больше всего было граждан Эстонии, однако впервые после 2016 года сальдо миграции среди эстонцев стало негативным. Из страны уехали 6290, а вернулись назад 5900 граждан Эстонии.

Из 6920 покинувших Эстонию граждан в случае с 3257 неизвестно, в какую страну они переехали. Также неизвестно, из какой страны вернулись 1834 гражданина.

Самое активное передвижение по-прежнему наблюдалось между Эстонией и Финляндией, хотя сальдо миграции с северными соседями более трех лет оставалось негативным, т.е. из Эстонии в Финляндию уезжало больше людей, чем приезжало сюда.

Как среди эмигрантов, так и среди иммигрантов на несколько тысяч преобладают мужчины. Это можно объяснить тем, что до сих пор действует традиционная модель семьи, когда женщина занимается домом и детьми, а мужчина уезжает на работу.