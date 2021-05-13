Нарвские спасатели: нам обещали повысить зарплаты, но политики не держат слово

Сейчас средняя зарплата обычного спасателя — 1068 евро брутто или 910 нетто. Для сравнения, выполняющие похожие обязанности полицейские зарабатывают 1345 евро брутто.

RusDelfi поговорил со спасателем Артуром Соргус, руководителем спасательных работ в Нарве.

По его словам, депутаты обещали поднять зарплату спасателям до среднего по Эстонии показателя. Средняя зарплата в 2020 году — 1448 евро (брутто), или на 400 евро больше, чем получают сотрудники Спасательного департамента.

”Политики обещают, но ничего конкретного не происходит. Нам не говорят конкретных дат, слышали лишь то, что к 2023 году, возможно, это произойдет”, — сказал Соргус.

Он добавил, что год назад был самый большой подъем — примерно на 20%. И если сейчас рядовой спасатель получает около 900-1000 евро на руки, то еще пять лет назад получал только 600 евро. А ведь на работе они рискуют жизнью ради спасения людей.

"Этих денег хватает только на проживание. Заплатить кредит и оплатить счета, отложить на новую машину и отпуск не получается. Многие вынуждены подрабатывать. Кто-то на двух, кто-то на трех работах. Мужчинам приходится работать на стороне, чтобы обеспечивать семью. Некоторые устраиваются в охранные фирмы, у нас есть даже четыре трубочиста. Молодые идут в такси или доставку”, — рассказывает Артур.

Самое страшное в работе спасателей — пожары. ”Больше всего волнуешься, когда получаешь вызов о пожаре в квартире или доме, где есть люди. Как правило, все помещение в дыму, плюс замкнутое пространство, дышать нечем. Огонь в загородном доме опасен тем, что дом может развалиться, когда кто-то внутри. Например, в январе на одном из вызовов в метре от моего товарища упала дымоходная труба. Повезло, что никто не пострадал. Рисковать приходится постоянно”, — напоминает спасатель.