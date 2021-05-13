13.05.2021, 10:32
Департамент здоровья: за сутки прибавилось 300 случаев заражения коронавирусом
Foto: Andres Putting
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 329 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 300, или 6,9% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 108 человек. Из новых случаев заболевания в Харьюмаа 77 в Таллинне.
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