Департамент здоровья: за сутки прибавилось 300 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 108 человек. Из новых случаев заболевания в Харьюмаа 77 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 85, в Тартумаа — 36, в Пярнумаа — 27, в Валгамаа и Ляэне-Вирумаа — по девять новых случаев заражения. В Вильяндимаа прибавилось восемь, в Вырумаа и Йыгевамаа — по четыре, в Пылвамаа — три, в Рапламаа — два, в Ярвамаа, Ляэнемаа и на Сааремаа — по одному новому положительному результату теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У двоих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 334 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,3%.

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 248 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 174 человека (70%).

За сутки ввели 10 121 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 385 293 людям, курс вакцинации завершен у 168 523 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 64%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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