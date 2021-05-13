Департамент здоровья: за сутки прибавилось 300 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 108 человек. Из новых случаев заболевания в Харьюмаа 77 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 85, в Тартумаа — 36, в Пярнумаа — 27, в Валгамаа и Ляэне-Вирумаа — по девять новых случаев заражения. В Вильяндимаа прибавилось восемь, в Вырумаа и Йыгевамаа — по четыре, в Пылвамаа — три, в Рапламаа — два, в Ярвамаа, Ляэнемаа и на Сааремаа — по одному новому положительному результату теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У двоих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 334 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,3%.

По состоянию на утро 13 мая в больницах находится 248 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 36 пациентов, из которых на управляемом дыхании 26 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 21. Домой выписали 22 человека, девять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 174 человека (70%).

За сутки умерло двое зараженных коронавирусом — 79-летний мужчина и 89-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 212 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 436 историй болезни COVID-19 с 7 161 пациентом.

По состоянию на 13 мая выздоровело 117 582 человека. Из них история болезни 76 989 человек (65,5%) завершена, у 40 593 человек (34,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.