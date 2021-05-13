ФОТО | Как выглядят помещения в доме Стенбока, где Ратас с правительством проводили роскошные ужины до утра

Общавшийся с Eesti Ekspress чиновник рассказал, что сотрудники дома Стенбока называли эти ужины "черным ящиком", потому что во время них рождались странные соглашения, которые на следующее утро заставляли чиновников удивиться.

Подобные посиделки в доме Стенбока не были связаны с протокольными мероприятиями, то есть они не входили в официальные обязанности премьер-министа.

Журналисты выяснили, что только лишь в 2020 году состоялось более 30 подобных ужинов на общую сумму в более 6200 евро. С сентября, когда кризис между находящимися у власти партиями обострился, ”посиделки” стали проводиться каждую неделю.