13.05.2021, 09:55
ФОТО | Как выглядят помещения в доме Стенбока, где Ратас с правительством проводили роскошные ужины до утра(4)
Foto: Kiur Kaasik
Издание Eesti Ekspress опубликовало большую статью, в которой рассказывает, как Юри Ратас в бытность премьер-министром использовал деньги налогоплательщиков не по назначению. В числе прочего правительство устраивало в доме Стенбока роскошные ужины, которые могли длится до раннего утра.
Общавшийся с Eesti Ekspress чиновник рассказал, что сотрудники дома Стенбока называли эти ужины "черным ящиком", потому что во время них рождались странные соглашения, которые на следующее утро заставляли чиновников удивиться.
Подобные посиделки в доме Стенбока не были связаны с протокольными мероприятиями, то есть они не входили в официальные обязанности премьер-министа.
Журналисты выяснили, что только лишь в 2020 году состоялось более 30 подобных ужинов на общую сумму в более 6200 евро. С сентября, когда кризис между находящимися у власти партиями обострился, ”посиделки” стали проводиться каждую неделю.