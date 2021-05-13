13.05.2021, 09:15
Таллинн планирует построить у торгового центра Järve туннель, соединяющий Мустамяэ и Нымме
Foto: Toomas Volmer
Таллинн планирует через продление улицы Тервисе соединить районы Мустамяэ и Нымме, построив дорогу из Мустамяэ напрямую до Вильяндиского шоссе. Старйшина Мустамяэ Лаури Лаатс сообщил ERR, что проект может быть готов уже к концу года, а строительство можно будет начать в следующем году.
Согласно планам, продление улицы Тервисе будет начинаться перед торговым центром Järve. Этот отрезок является частью 10-километровой Талллиннской малой окружной дороги, которая будет уходить в туннель под Смуули теэ, Юлемисте и аэропорт, и уже потом через Тартуское шоссе до Вильяндиского шоссе.