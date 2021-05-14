"Чернобыль XXI века": можно ли было предотвратить пандемию?

По словам специалистов, действия ВОЗ и мировых правительств стали "ядовитым коктейлем", который и привел к нынешней ситуации.

В их отчете говорится, что ВОЗ должна была значительно раньше объявить тревогу глобального масштаба. В нем также содержится предупреждение, что без срочных перемен миру будет грозить новая серьезная вспышка инфекции.

В общей сложности от коронавируса в мире уже скончалось более 3,3 млн человек.

В то время как США и Европа начинают постепенно отменять ограничения и возвращаться к нормальной жизни, в ряде стран Азии по-прежнему свирепствует вирус.

Особенно тяжело приходится Индии, которая бьет печальные рекорды по числу новых заражений и смертей, а в больницах по всей стране катастрофически не хватает кислорода.

Ситуация ухудшается и в соседних с Индией странах, таких как Непал.

Что именно говорится в отчете комиссии?

Отчет, озаглавленный "Covid-19: как сделать эту пандемию последней", был составлен Независимой комиссией по оценке готовности к пандемии и ответных мер. Целью этого отчета было найти ответ на вопрос, как от этого вируса могло погибнуть 3,3 млн человек и еще 159 млн — заразиться им.

"Ситуации, в которой мы сегодня оказались, можно было избежать, — заявила журналистам сопредседатель комиссии, бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф. — Но она случилась по причине множества ошибок, пробелов и просрочек в том, что касалось готовности и ответных мер".

Комиссия сочла, что Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ должен был объявить вспышку в Китае чрезвычайной ситуацией мирового масштаба на неделю раньше, чем это было сделано в реальности.

Это должно было быть сделано на первом же заседании Комитета 22 января прошлого года, говорится в отчете, а не 30 января.

Далее целый месяц после объявления о чрезвычайной ситуации был потерян, поскольку страны не смогли принять адекватных мер с целью остановить распространение вируса.